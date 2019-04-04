Oyna Kazan ipucu cevabı belli oldu. 4 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu," Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü! Kopyamız da sokaklardaki dostlarımızdan geliyor! Acaba köpeklerin kaç kromozomu vardır?" şeklinde yayınlandı. Öte yandan Oyna Kazan editör kıyağının sorusunu da yayınladı.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI:

4 Nisan Oyna Kazan ipucusu cevabı: 78

4 Nisan 13.00 Oyna Kazan editör kıyağı: Hangi şehrin tahinli piyazı meşhurdur?

Cevap: ANTALYA

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: KÖPEK KROMOZOM SAYISI KAÇTIR

Karyokine bölümü sırasında mitoz bölünmenin interfaz evresinde kromatin ağı şeklinde bulunan DNA, profaz evresinde kısalıp kalınlaşmaya başlar ve metafaz evresinde en kısa duruma gelir. Yaklaşık 10.000 kat kısalmış haliyle ışık mikroskobunda 100'lük objektifte incelenebilir. Kromozomlar, İ, V, J harfleri gibi biçimlerde görünür ve boyutları mikronla ölçülür. Kromozomların sayısı canlı türlerinde değişiklik gösterir. Örneğin sirke sineğinde 8, kurbağada 26, farede 42, köpekte 78 kromozom vardır. İnsanın kromozom sayısı ise 46'dır. 22'si çift otozom kromozomdur. İnsan hücresinde 1 çift de eşeysel kromozom bulunur ve toplam sayı 46 eder. Eşey kromozomları kadınlarda XX, erkeklerde XY dir.