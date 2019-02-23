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Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 23 Şubat saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve tüm detaylar...
OYNA KAZAN İPUCU - 23 ŞUBAT
12.500₺ için yarışıyoruz! Günün kopyası: Game of Thrones. Kaçıncı sezonu gelecek dizinin yakında, bilen var mı?
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 8. SEZON
GAME OF THRONES HAKKINDA
Game of Thrones, David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir. Dizi, ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaktadır. George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanlar ile Belfast'taki bir stüdyoda çekilmektedir. İlk bölümü, 17 Nisan 2011 tarihinde HBO'da yayınlanan dizinin yedinci sezonu tamamlanmıştır. Beşinci sezonun ilk dört bölümü internet korsanları tarafından sızdırılmıştır. yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de başlamış, 27 Ağustos 2017'de sona ermiştir. Dizinin HBO tarafından sekizinci sezonu bu sene yayınlanacak.
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