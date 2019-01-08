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Tayland’da yaşıyordum. 2011 yılında bir iş teklifi geldi Tomris Giritlioğlu tardından… Ben kendisini tanımıyordum bana ‘oğlum hemen buraya geliyorsun, bir iş var sana başrol vereceğiz. Senin için çok iyi olacak.’ dedi.