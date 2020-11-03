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Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İlk kez annesinin fotoğrafını yayınlayan Ece, gönderisine, "Fotoğrafını koymamdan hiç hoşlanmaz ama şimdi telefonuma beraber bakarken gördük, izin verdi. Canım annem ve ilk yeğenim, canım..." notunu düştü.

30 yaşındaki Ece'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerce üçüncü kez teyze olduğunu açıklayan Eda Ece, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum.