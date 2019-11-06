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HaberlerFiskosOyuncu Hande Kaptan: Kötülük konusunda ikisi kapışır - Magazin haberleri

Oyuncu Hande Kaptan: Kötülük konusunda ikisi kapışır

Oyuncu Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezindeki sinema katında ‘Joker’ filminden çıkarken görüntülendi. Kaptan, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Hande Kaptan

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezindeki sinema katında ‘Joker’ filminden çıkarken görüntülendi.

Gaziantep’te bulunan dizi setinden fırsat buldukça İstanbul’a geldiğini söyleyen Kaptan, reytinglerden çok memnun olduklarını vurgulayarak, “Dizimiz çok sevildi. Yönetmenimiz Cem Akyoldaş ile inanılmaz bir uyum yakaladık. Kadriye’yi birlikte yaratıyoruz. Bu proje benim şansım oldu’ açıklamasında bulundu.

Dizide kötü kalpli bir karakter olan Kadriye’yi canlandıran Hande Kaptan, Joker filmiyle ilgili ise, “Kötü roller oyunculuk performansını sergilemeye daha uygun. Filme herkes gibi ben de bayıldım. Joker, Kadriye’nin ruh eşi olabilir. Kötülük konusunda ikisi kapışır. Hatta Joker’i bir de Kadriye’nin karşısında görmek lazım’ diyerek espri yaptı. 

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