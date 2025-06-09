Oyuncu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, hastaneye kaldırıldı.

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Uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan ve Kadıköy'deki bir apart otelde konaklayan oyuncu, şimdi de nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

81 yaşındaki Kökeş, 2024'ün aralık ayında da kalbinde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.