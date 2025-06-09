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        Haberler Magazin Oyuncu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Oyuncu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

        Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş'in, nefes darlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi

        Giriş: 09.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:45
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        Oyuncu Kökeş hastaneye kaldırıldı
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        Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilçam emektarının dramı
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        Uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan ve Kadıköy'deki bir apart otelde konaklayan oyuncu, şimdi de nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

        81 yaşındaki Kökeş, 2024'ün aralık ayında da kalbinde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

        Necdet Kökeş, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal başta olmak üzere, Türk sinemasında iz bırakan oyuncularla kamera karşısına geçti. 18 yaşında beyazperdeye adım atan Kökeş, 1972'de çekilen 'Battal Gazi' serilerinde rol aldı ve 'Zıp Zıp' karakteriyle geniş çevrelerde tanındı.

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