Misli Com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'un formasını terleten Ozan Sol bu sezon fırtına gibi esiyor. 23 lig maçında 28 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu kariyerinin en iyi sezonunu geçirmekle kalmadı, Avrupa'da birçok yıldızı da geride bıraktı. Ligde 28, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, 23 maçta 28 golle adını lig kategorileri farklı olmasına rağmen 2'nci Lig'den dünyanın en klas yıldızlarının olduğu listede en golcüler arasına yazdırmayı başardı.

Futbolcuların 2020-21 sezonunda lig, kupa ve Avrupa maçlarında attıkları gollerin listelendiği tabloda Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski 36 karşılaşmada attığı 42 golle zirvede yer alıyor. Polonyalı yıldızı Borussia Dortmund'un genç yeteneği Erling Haaland 33 maçta 33 golle izliyor. 38 maçta 32 gol atan Kylian Mbappe üçüncü sırada bulunurken 36 karşılaşmada rakip fileleri 32 kez havalandıran Cristiano Ronaldo'yu 32 maçta 30 gol kaydeden Patson Daka takip ediyor.

Kariyerini RB Salzburg'da sürdüren Daka'yı 41 maçta 29 gol atan Harry Kane ile 38 mücadelede rakip filelere 29 gol bırakan Lionel Messi izlerken sekizinci sırada Genk'in 26 yaşındaki golcüsü Paul Onuachu 33 maçta 28 golle bulunuyor. 2. Lig'de Bodrumspor formasıyla 23 maçta 28 gol atan Ozan Sol da Lukaku, Salah, Malen, Bruno Fernandes, Karim Benzema, Andre Silva gibi birçok yıldızı attığı gollerle geride bıraktı.

TÜRKİYE'DE DE ZİRVEDE

Ozan Sol, Türkiye'deki profesyonel liglerde de en golcü oyuncu durumunda. Ozan Sol'u yine 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'da forma giyen ve 29 maçta 26 gol atan Sinan Kurumuş takip ediyor. Türkiye'nin en golcü üçüncü oyuncusu ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Brezilyalı yıldızı Marco Paixao oldu. Tecrübeli golcü bu sezon rakip filelere 20 gol gönderdi. 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon formasını terleten Batuhan Karadeniz de bu sezon 29 lig maçında 20 gol kaydetti.

Kariyerinde daha önce Altınordu'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig, Manisaspor ve Altay'da ise 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşayan Ozan, Süper Lig'de hiç forma giyemedi.