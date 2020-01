Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Habertürk Spor, Antalya'da takımların devre arası kamplarının nabzını tutuyor. İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan özel açıklamalarda bulundu.

"ERSUN HOCA ÜSTÜMDE EMEĞİ OLAN BİR İSİM"

Milli futbolcu, attığı gollerden sonra teknik direktör Ersun Yanal'a koşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ersun hocaya karşı bana inandığı beni oynattığı için duyusal bir yoğunluk hissediyorum. Beni istemeseydi bana inanmasaydı takıma almayabilirdi. Ersun hocayı seviyorum o da beni seviyor ve bana güveniyor. Üstümde emeği olan, üstüme titreyen insanlardan biri. Golden sonra ona doğru gidiyorum, gol sevincimi onunla paylaşıyorum. Çünkü zor zamanlarda geçtiğimiz oluyor, ben de o süreçlerde nedense gol atıyorum. Ersun hocaya doğru bir duygu yoğunluğu oluyor. Volkan ağabey hep beraber tekme tokat seviniyoruz."

"BİR DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORSUNUZ"

Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, "Büyük kulüple Anadolu kulüpleri arasında farklar var. Hayatı ciddiye almak zorundayız. O zaman da lay lay lom değildik ama hayatın gerçeklerini gördükten sonra ciddiye alıyorsunuz. O kıymeti değeri bir daha kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybettiğiniz şeyin değerini daha iyi anladığınız için işine daha çok sarılıyorsunuz. Emre ağabeyin dediği gibi kaptan olacaksan herkes seni örnek alacak, yaptığın her adımına hareketlere kadar her şeyine dikkat edeceksin. O yüzden benden ben de bana kaptanlık verildiğinden beri ben de her anıma her hareketime dikkat ediyorum" diye konuştu.

"BAKIYORUM MAX KRUSE YORGUN, ORTA SAHADAN BEN DELEYİM DİYORUM"

Daha delici ataklar yapma ve patlama gücüyle topu ileriye taşıyabilme özelliğine sahip bir orta sahaya dönüştüğünün hatırlatılması üzerine Ozan Tufan, "Bu fizikle ilgili bir durum. Sivas maçı birkaç maç üst üste olmuştu. Onun özgüvenini aldıktan sonra sürekli gelen bir şey. Kilonuzu kendi vücudunuzu kafanızı zihinsel olarak fit tuttuğunuzda zaten gerisi geliyor. Ben onu görüyorum kendimde onu yaşadım ve gördüm. Ben de yoruluyorum tabii ki ben de zorlanıyorum ama dediğim gibi tabibi ki fizik ve konsantreyle olan bir şey" ifadelerini kullandı ve gülerek "Bakıyorum Max Kruse arada yorgun delemiyor ben deleyim diyorum" şeklinde espri yaptı.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini aktaran Ozan, "Biz kendi aramızda sürekli toplantı yapıyoruz. Şampiyonluk yarışında da kendimizi lider olarak görüyoruz. Tabii ki ilk yarıda kaybettiğimiz puanlardan dolayı şu anda sıralamada gerideyiz. Ama bunun ikinci yarıda değişeceğine kendim ve ekibimiz adına söyleyebilirim. Çünkü güzel ve kenetlenmiş iyi bir takım iyi bir ekip var. Ben inanıyorum ki bu sezon şampiyon olacağız, şampiyonluk ışığını görüyoruz" diye konuştu.

VOLKAN BALLI: GOLLERDE TEKME TOKAT SEVİNİYORUZ

Öte yandan Ozan Tufan'la ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, "Ozan Tufan zor zamanlarda attığı gollerle o kadar bizleri mutlu ediyor ki biz sevinçten ne yaptığımızı bilmiyoruz. Tekme tokat seviniyoruz. Sarılırken bile tekme tokatlar oluyor." dedi.