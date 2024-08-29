Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Özata Denizcilik 27-29 Ağustos tarihleri arasında talep topladı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan Özata Denizclik’in halka açıklık oranı yüzde 18,71 olarak açıklandı. Dağıtılan lotların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Peki, "Özata Denizcilik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kişi başı kaç lot verecek?" İşte detaylar...