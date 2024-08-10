Özbekistanlı Lazizbek Mullojonov'dan altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 92 kiloda altın madalya Özbekistanlı Lazizbek Mullojonov'un oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 92 kiloda altın madalya sahibini buldu.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Özbekistanlı Lazizbek Mullojonov ile Azerbaycanlı Loren Berto Alfonso Dominguez karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Özbekistanlı sporcu, altın madalyaya uzanan isim oldu.
Loren Berto Alfonso Dominguez gümüş madalyanın sahibi olurken, İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile Tacikistanlı Davlat Boltaev bronz madalya kazandı.