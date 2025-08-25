Habertürk
        Haberler Gündem Politika Özel'den Murat Çalık açıklaması | Son dakika haberleri

        Özel'den Murat Çalık açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de cezaevinde bulunan partilileri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastalığının nüksetme riski bulunduğunu belirterek, "Murat Çalık'ın siyasi kararla içerde tutulmasını kabul etmiyoruz. Çalık bir hükümlü değildir. Ama hükümlüye uygulananlar uygulanıyor. Suçu ispata muhtaç. Beraat edeceği kesin ama bu sırada hastalığı nüksederse bunun cevabını kim verebilir? Sonra 'Pardon ya suçsuzmuş' deyince annesine ne diyeceğiz?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:42
        Özel'den Murat Çalık açıklaması
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir 1 No'lu F Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu partililerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, önceki dönem belediye bürokratlarından Heval Savaş Kaya, kent uzlaşısı davası ile tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'nu ziyaret etti.

        Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile partililer de eşlik etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Özel, tutuklu partililerin cezaevi şartları ve personelin nazik davranılması noktasında herhangi bir şikayetleri bulunmadığını belirtti.

        Özel, "İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer ve arkadaşlarının yargılandığı davalarla ilgili bir başka memnuniyetimizi ifade edelim. Ben daha önce önemli bir vurgu yapmıştım. 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi bir soruşturma yürütülürse ki onu bir düşman hukuku olarak görüyoruz, onun gibi mukabele ederiz' demiştim. 'Ancak tutuksuz yargılanmaların yapıldığı, delillerin hızla toplandığı adil bir yargılama süreci olursa ona göre cevabımızı veririz' dedik. İzmir'de kasım ayına kalan 2 dava var, bu davalarda hiç tutuklu yok. Tutuklu olanların hepsini, iddianamenin kabulüyle beraber tensiple tutuksuz yargılamaya çevirdiler" ifadelerini kullandı.

        "TUTUKSUZ KALMALARINI BEKLİYORUZ"

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O davalarda tutuksuz yargılanıyoruz, masumiyetimizi ifade edeceğiz. Kasım ayına kadar tutukluluk olsaydı isyan ederdik. Eylül ayında görülecek dosyada tutuklularımız var. O dosyanın da 19 Eylül'de görülecek olması bizim açımızdan büyük memnuniyet. O gün elbette mahkemede tutuksuz kalmalarını bekliyoruz. Kooperatifçilik bir suç değil. İnşaat maliyetlerindeki 10 katlık bir artış kooperatiflerin ilerlemesini yavaşlatmıştır. Kooperatifçilik meselesini bir suç olarak değil, süreci bir talihsizlik olarak yorumluyoruz. Kooperatifler ile ilgili uyumlu şekilde görüşüp çözüm üretiyoruz. Çözüm üretme irademiz var. Bu durum 19'unda mahkeme dosyasına da girecek. İzmir'de karşımızda 5-6 bin mağdur yaratacak halimiz yok. Her daim sahip çıkmış, bizim her daim sahip çıkacağımız bu kentte böyle bir mağduriyet yaratacağımız yok."

        "YAPTIĞIMIZ SUÇ DEĞİL, SİYASET"

        Kooperatifçilik modelini bugünün sorunlarına çözüm üretecek doğru bir model olarak gördüklerini ifade eden Özel, "19'unda dava var. Arkadaşlarımızın bu dosyadan da tutuksuz yargılanacaklarına inanıyoruz. Kooperatif iyi niyettir. İnsan dolandırıcılık yapacak olsa başka işler yapar. Mehmet Ali Çalışkan burada bir dakika durmaması gereken bir arkadaşımızdır. Halen daha iddianame bekliyorlar. Kent uzlaşısı üzerinden 'DEM'lilerden oy alsın diye Kürtleri yönetime dahil edip seçim sonucuna etki ettiniz' dediler. Yaptığımız tam da budur da bu suç değil. Bu siyaset. 'Kürtlerin bu şehirlerde oyu varsa temsilinin de olması gerekir' dedik. Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti'ye el uzatmasıyla, İmralı uzlaşısı ile bundan sonra yürüyen süreçle birlikte CHP'nin yaptığının çok demokratik bir temayülün başlangıcı olduğunu göreceksiniz" açıklamalarında bulundu.

        "ÇALIK'IN SUÇU İSPATA MUHTAÇ"

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili de bir açıklama yapan Özel, "Bu sürecin AK Parti'ye nasıl zarar verdiğini, vicdanları nasıl sızlattığını hep birlikte gördük. Maalesef bu süreçte bir yetkin hastanenin kararını hiçe sayıp, adeta talimat verir gibi davranılması, o hastanede yapılması taahhüt edilen işler yapılmak yerine raporun belli değerlerinin alınıp yollanması ile birlikte Çalık'ın siyasi kararla içerde tutulmasını kabul etmiyoruz. Çalık bir hükümlü değildir. Ama hükümlüye uygulananlar uygulanıyor. Suçu ispata muhtaç. İddianame çıktığında, geçmişte yargılanıp beraat ettiği işlerden sırf 'Ekrem İmamoğlu'nun en yakını bu' diye düşünüp olmadık bir dosyadan içeride tutulan biri. Beraat edeceği kesin ama bu sırada hastalığı nüksederse bunun cevabını kim verebilir? İki cinayet işlemiş biri bırakılmayabilir ama suç işlediği bile şüpheli olan birisinin verileri kötüye gidiyorsa bu kişiyi ev hapsinde tutsan ne olur? Adli kontrol versen de doktoruna da gitse. Sonra 'Pardon ya suçsuzmuş' deyince annesine ne diyeceğiz? Bu kadar boşu boşuna cezaevinde tutulmasını kabul etmiyoruz. İçeride ziyaret ettiğim 5 masuma en kısa zamanda hürriyet, bütün yargılananlar için de adalet talebini bir kez daha dile getiriyorum" diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

