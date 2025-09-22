Özel, İskandinav ve Baltık büyükelçileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, Norveçin Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarderin ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.
