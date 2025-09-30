Özel servislerde bakım araç garantisini bozar mı?

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Bosch Orta Doğu ve Türkiye Bölgesi Otomotiv Yedek Parça Başkan Yardımcısı Arda Arslan, araç onarım ve bakım sektöründeki son durum ile merak edilen noktaları değerlendirdi.

Programın test köşesinde ise bu hafta Çek otomobil üreticisi Skoda'nın teknolojik özellikleri ile dikkat çeken elektrikli SUV modeli Elroq yer aldı.

OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Salı 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.