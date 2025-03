Özel: Trump'a 'one minute' diyeceksin Özgür Özel: One minute' sözünün bugün ABD Başkanı Donald Trump'a söylenmesi gerekir. Şimdi 'one minute' diyeceksen, 'Filistinlileri oradan süreceksin, oraya otel yapacağım, İsrail'le orayı dünya turizmine açacağım.' diyen Trump'a 'one minute' diyeceksin. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Eğer öyle olsaydı bugün Kıbrıs, Yunan toprağıydı

