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        Haberler Gündem Politika Özel: Trump'a 'one minute' diyeceksin | Son dakika haberleri

        Özel: Trump'a 'one minute' diyeceksin

        Özgür Özel: One minute' sözünün bugün ABD Başkanı Donald Trump'a söylenmesi gerekir. Şimdi 'one minute' diyeceksen, 'Filistinlileri oradan süreceksin, oraya otel yapacağım, İsrail'le orayı dünya turizmine açacağım.' diyen Trump'a 'one minute' diyeceksin. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Eğer öyle olsaydı bugün Kıbrıs, Yunan toprağıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:09
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        Özel: Trump'a 'one minute' diyeceksin
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesince Kent Meydanı'nda açılan çadırda iftarını yapan Özel, buradaki konuşmasında, 40 gün önce Kartalkaya'da yaşanan facianın içlerini acıttığını dile getirdi.

        Özel, bugün anma programına katıldığını anımsatarak, "Bunların tekrar etmemesi için, yeni canların yanmaması için bunları unutturmamak ve üzerinde büyük kararlılıkla durmak gerekiyor." diye konuştu.

        Her salı olduğu gibi grup toplantılarında Kartalkaya faciasını gündemde tutmaya devam edeceğini vurgulayan Özel, "Sorumluların yargılanması, hesap vermeleri ve en az bunun kadar önemli olan, bundan sonra bunun tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına emek vermeye, bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "HANS'IN FITRATINDA OLMAYAN ŞEY, HASAN'IN FITRATINDA OLAMAZ"

        Türkiye'nin, "ölümlerin kolay yaşandığı" ülke olmaması gerektiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

        "Sayın Erdoğan, Soma faciasından sonra 'bu mesleğin fıtratında ölüm var' demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zaman da itiraz ediyorum. Almanya'da çok uzun yıllardır maden kazalarında ölüm olmuyor. Kömür madenlerinde ölüm 100 yılı aştı. İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Hans'ın fıtratında olmayan şey, Hasan'ın fıtratında olamaz. Eğer Alman kendi vatandaşını, madencisini korumasını biliyorsa, biz de bileceğiz."

        Ramazan ayında iftarlarda gündelik siyaset yapmamaya gayret ettiğine değinen Özel, bugünlerin, siyasette çatışmalı dilin, hakaretvari söylemlerin, kavgaların ve vatandaşın hoşuna gitmeyen yaklaşımların ortadan kalktığı günler olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

        Özel, Filistin'de yaşanan zulümlere ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Burnumuzun dibinde Filistin var. Yaser Arafat’la Bülent Ecevit’in bundan 50 yıl önceki dostlukları, dayanışmaları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek... Türkiye'de sosyal demokratların da Türk solunun da Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde mutabık oldukları konu, Filistin davasına sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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        "YUMUŞAK TAVIR, ÖNCE FİLİSTİN'İ, SONRA ŞAM'I İŞGAL ETTİRİR"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve orada yaşayan Filistinliler ile ilgili açıklamalarının, normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde yaratacağı tek duygunun infial ve itiraz olması gerektiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

        "One minute' sözünün bugün ABD Başkanı Donald Trump'a söylenmesi gerekir. Şimdi 'one minute' diyeceksen, 'Filistinlileri oradan süreceksin, oraya otel yapacağım, İsrail'le orayı dünya turizmine açacağım.' diyen Trump'a 'one minute' diyeceksin. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Eğer öyle olsaydı bugün Kıbrıs, Yunan toprağıydı."

        Özel, barıştan yana bir parti olduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Biz savaşı istemeyiz. 'Yurtta barış, dünyada barış' deriz ama birilerinin de meydanı boş bulup Filistin'i işgal etmesine karşı bu yumuşak tavır, önce Filistin'i işgal ettirir, sonra Şam'ı işgal ettirir. Ondan sonra Suriye'de İsrail ve Amerika'nın hakimiyeti sağlanır. Bir aralar, 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye' diyen Erdoğan’a soruyorum. Esas sen böyle yaparsan, Filistin'e sahip çıkmayıp İsrail'i Trump'a verirsen, Golan Tepeleri'nin verilmesine susarsan, İsrail'in, Şam'a 20 dakika mesafedeki tehdidini görmezsen, gerçekten Türkiye'nin başını büyük belaya sokarsın."

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        Özel, konuşmasının ardından iftar programına katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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