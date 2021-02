"DİLDEN DİLE ANLATILSIN MASALIMIZ"

Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Özge Özder, duygusal bir yazı kaleme alarak şu ifadeleri kullandı.

Uyuyordun dün gece... Seni izledik kızımla uzun uzun... Babamızı... Bizim ay perisinin süper kahraman babasını, o küçük tırtıl haliyle seni nasılda nakavt ettiğini ve fakat babamızın her zorluğu o kocaman yüreğiyle nasılda kolay ettiğini, bizi nasıl sevdiğini bir kez daha gördüm silüetinde...

Sevgilim, biricik eşim... İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi birini severken? Sevse de karşılığını çağlayarak alabilir mi her zaman? Hiç sanmıyorum... Bugün önce kalbime, sonra iliklerime ve en nihayet kanıma işleyip ete kemiğe bürünen aşkımıza, yani kızımıza her baktığımda Tanrı’nın sevgili kulları olduğumuzu düşünüp, şükrediyorum...