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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kick boks yaparken paylaştığı videosu hatırlatılan Özge Özpirinçci, "Sporu kadın-erkek diye ayırmaya gerek yok. İlk dersimdi, çok sevdim. Devam edeceğim inşallah" dedi.