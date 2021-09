'Senaryosu doping etkisi yaptı' 0:00 / 0:00

İrlandalı 'Adam' Türk kızı 'Havva', birbirlerine âşık olursa neler olur?

Bu sorunun cevabı, SHOW TV'de yarın saat 20'den itibaren yayınlanmaya başlayacak olan 'İçimizden Biri'nde olacak.

Birbirleri için yaratıldıklarına inanan, ne var ki ailelerinin baskılarından dolayı birbirlerine kavuşmaları imkânsız görünen 'Adam' ile 'Havva'nın aşk dolu mücadelesini hikâyeleştiren 'İçimizden Biri', yeni sezonda izleyicileri SHOW TV ekranlarının başına toplayacak.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikâye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği 'İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Havva' ile 'Adam'; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki âşıktır. Ne var ki 'Adam' artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden 'Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Âdem'in elindedir. İki âşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan'ın birbirine âşık olması, onlara göre normal olsa da bunu 'Adam'ın papaz olan babasına, 'Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç âşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. 'Havva' ile 'Adam', artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

'İçimizden Biri'nin 'Havva'sı Özge Yağız, kendisinde doping etkisi oluşturan senaryoya sahip 'İçimizden Biri' ve kendisiyle ilgili Habertürk'ün sorularını cevapladı.

'İçimizden Biri'nin senaryosunu okuduğunuzda ilk olarak neler hissettiniz? Dizi, sizi hangi yönleriyle etkiledi?

İçimdeki enerjinin beş kat arttığını hissettim, resmen doping gibi bir senaryoydu karşımda duran. Aksiyonu, komedisi, gerçekliği beni inanılmaz etkiledi.

Canlandırdığınız 'Havva' karakteri için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Karakteri analiz ederken öncelikle hangi yönlerini dikkate aldınız? Her set günü yeni bir başlangıçtır. Set günü yataktan kalktıktan sonra canlandırdığınız karaktere motive olmak için özel uygulamalarınız var mı?

Önce kendi dünyasına indim. 'Nasıl sever, nasıl sayar, nerede nasıl düşünür?' Bunları oturtmaya çalıştım kafamda. Sonra benimsediğim her şeyi aktarma aşamasına geçtim ve çok eğlendim. Karaktere enerjimi yükselterek motive oluyorum. Bunu da müzik dinleyerek sağlıyorum.

'İçimizden Biri'nin kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umarsınız?

Keyfi bol anılar biriktirdiğim, çok öğretici olmasını istediğim bir deneyim diliyorum.

'İçimizden Biri'ndeki hikâyeyle gerçekten karşılaşsaydınız tavrınız ne olurdu?

Hiç kestiremiyorum ama aklıma ilk gelen şey 'bu kadar cesaretli olabilir miydim?' oluyor.

Oyuncu olmak sizin için oldum olası bir tutku muydu yoksa "Senden çok iyi oyuncu olur" cümlelerinin etkisi var mıydı? Sizi oyunculuğa yönlendiren etmenler nelerdi? Sizi oyunculuğa yönlendiren dönüm noktasında neler yaşadınız?

Oyuncu olabileceğime inandığımda tutkum devreye girdi diyebilirim. Kamerayı ciddi anlamda sevmem ve hayatımın bir parçasıymış gibi görmem ilk tetikleyen unsurdu, sonra kendimi buldum. Huzurlu ve tadında ilerleyen bir süreçti.

Oyunculuk size ne ifade ediyor? Kariyerinizin ilk 5 yılını gözden geçirirsek yola çıktığınız noktayla şu ana kadar vardığınız nokta arasındaki mesafeyi nasıl yorumlarsınız? Oyunculuğa başlamadan önceki Özge Yağız ile şimdiki Özge Yağız arasındaki en bariz farklar nelerdir?

Oyunculuk, bana içimdeki her kimliği ortaya çıkarabilme özgürlüğünü ifade ediyor. Kariyerimin başlangıcında sevgi dolu biriydim, şimdi adeta bir sevgi yumağı oldum. Bu kadar güzel kitle edinince dünyanız toz pembe bulutlarla kaplanıyor.

Canlandırılan her karakterin oyuncuya mutlaka bir öğretisi oluyordur. 'Havva'nın size edindirdiği en önemli öğreti nedir? Oyunculuğa başlamadan önce oyunculukla ilgili fikirlerinizle şimdiki fikirleriniz arasında bariz farklar var mı?

Daha öğreteceği çok şey var. Ama şu aşamaya kadar ondan edindiğim en belirgin öğreti, 'inanmayı' her zerrende hissedebilmenin verdiği güven oldu. Oyunculuğa başlamadan önce ve şimdiki oyunculukla ilgili fikirlere gelince; girdiğiniz kalıplar değiştikçe oyunculuğun şarıl şarıl akan bir ırmak olduğunu daha iyi anladım.

Aşk için verilen mücadele sonsuz mudur yoksa aşkın bile kıramayacağı zincirler var mıdır?

Realist olmak gerekirse aşkın bile kıramayacağı şeylere hepimiz şahit oluyoruz diye düşünüyorum ama aynı zamanda eminim ki mücadelenin sonsuz olduğu örnekler de çıkıyor karşımıza. Yani her ikisi de...

Şöhret, doğal olarak mesleğiniz bir getirisi. Şöhret olmak size ne ifade ediyor? Şöhretin hangi yönleri cezbedici, hangi yönleri olmaz olasıcasıdır?

İki gruba ayıramam. Her iyi yönleriyle de kötü yönleriyle de dozunda baş edebilmeyi öğrenmek gerekiyor, bu bir süreç.

Sizin gibi yeni nesil oyuncuların sizden önceki neslin oyuncularına göre en büyük avantajlarınızın ve dezavantajlarınızın neler olduğunu düşünüyorsunuz? Avantajları neler yaparak kazanımlara dönüştürmeyi düşünürken, dezavantajları neler yaparak bertaraf etmeye çalışıyorsunuz?

Her şeyin saniyeler içerisinde boyut atlayabildiği bir dönemdeyiz, o yüzden sürekli yeni şeylere adapte olmamız gerekiyor ara sıra bu durumun dezavantaja dönüştüğü oluyor.