Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!

DHA'nın haberine göre 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bartu Can A.'nın olaya müdahale etmek için geç kaldığının belirtildiği raporda, "Bartu Can A.'nın, Özgecan'ın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can A. hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha sonra Bartu Can A.'nın ev hapsi, imza ile adli kontrol şartına çevrildi. 14 Nisan'da olayın meydana geldiği evde Usta'nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı.

RAPORDA SEVGİLİ KUSURLU BULUNDU

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu Can A. SEGBİS aracılığıyla katılırken, Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede olay yeri keşfi yapan 1 fen bilirkişisi ile 2 A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının hazırladığı bilirkişi raporu okundu. Sanığın, olaya müdahale etmek için bir süre geç kaldığının belirtildiği raporda, evlilik tartışmasından sonra Özgecan Usta'nın 'kendimi atacağım' diyerek balkona yöneldiği korkuluklardan yüzü binaya dönük şekilde sarktığı ve korkulukları kavrayamayıp parmaklarıyla mermere tutunduktan bir süre sonra sanığın gelerek çekmeye çalıştığı, ancak Usta'nın boyu ve ağırlığı nedeniyle çekemediği ifade edildi. Raporda "Bartu Can A.'nın, Özgecan Usta'nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.