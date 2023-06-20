Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!
ABONE OL

Özgecan'ın ölümünde, bilirkişi raporuna göre sevgilisi olaya geç müdahale etmiş!

Zonguldak'ta sevgilisine ait 8'inci kattaki evden atladığı ileri sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Buna göre Bartu Can A.'nın olaya müdahalede geç kaldığı belirtilirken, mahkeme tutuksuz sanık hakkında 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Zonguldak'ta 2 yıl önce sevgilisi Bartu Can A.'ya (35) ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili süren dava kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

DHA'nın haberine göre 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bartu Can A.'nın olaya müdahale etmek için geç kaldığının belirtildiği raporda, "Bartu Can A.'nın, Özgecan'ın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AĞIR YARALANMIŞ VE HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Özgecan'ın babası ve avukatlarının talebi sonucu hakim, sanık hakkında 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay, 5 Şubat 2021'de meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Bartu Can A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Bartu Can A.'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Bartu Can A., Usta'nın yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can A. hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha sonra Bartu Can A.'nın ev hapsi, imza ile adli kontrol şartına çevrildi. 14 Nisan'da olayın meydana geldiği evde Usta'nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı.

RAPORDA SEVGİLİ KUSURLU BULUNDU

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu Can A. SEGBİS aracılığıyla katılırken, Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede olay yeri keşfi yapan 1 fen bilirkişisi ile 2 A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının hazırladığı bilirkişi raporu okundu. Sanığın, olaya müdahale etmek için bir süre geç kaldığının belirtildiği raporda, evlilik tartışmasından sonra Özgecan Usta'nın 'kendimi atacağım' diyerek balkona yöneldiği korkuluklardan yüzü binaya dönük şekilde sarktığı ve korkulukları kavrayamayıp parmaklarıyla mermere tutunduktan bir süre sonra sanığın gelerek çekmeye çalıştığı, ancak Usta'nın boyu ve ağırlığı nedeniyle çekemediği ifade edildi. Raporda "Bartu Can A.'nın, Özgecan Usta'nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"KIZIMI BIRAKSAYDI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLSEYDİ"

Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta, olay günü evi terk etmek isteyen kızının çıkmaması için sanığın kapıyı kilitlediğini, bu sebeple 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçunun oluştuğunu ve dosyaya eklenmesi gerektiğini söyledi. Kenan Usta, "Keşke kızımı bıraksaydı da trafik kazasında ölseydi. Kızım çıkmak istediği zaman kapıyı kilitlemiş. Ben tutukluluğunu istiyorum. Evde yatmayla cezaevi farkı yoksa cezaevine göndersinler. Neden o zaman cezaevi var?" dedi.

HÜRRİYETİ YOKSUN KILMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bartu Can A. ise olay günü kapıyı kilitlemediğini belirtip Kenan Usta'nın iddialarını reddetti. Hakim, sanık Bartu Can A. hakkında haftada bir imza şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca, Bartu Can A. hakkında 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedilerek duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

BABA: BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TARAFSIZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Duruşmadan sonra açıklama yapan Kenan Usta, "Bilirkişi raporlarının tarafsız olduğuna inanıyorum. Şu anki mahkeme ve savcının birebir tarafsız olduğuna inanıyorum. Duruşmanın ertelenmesini bekliyorduk. Çünkü delil toplanıyor, dinlenmeyen şahitler var, bundan dolayı erteleneceğini biliyordum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YAŞLILIK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücrete zam kaç TL?
GÜNDEM Yeni asgari ücret belli oldu!
Sınırda çok sayıda piton yılanı ele geçirildi!
GÜNDEM Sınırda çok sayıda piton yılanı ele geçirildi!
AÖF SONUÇLARI için geri sayım! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları için geri sayım!
Bilecik'te sağanaktan korunmak ağacın altına sığındılar, yıldırım isabet etti! - En son haberler
GÜNDEM Ağacın altına sığındılar, yıldırım isabet etti
Kadıköy'de iki kadın, üst üste bindikleri iki taksiden de sürücülerin güzergahı beğenmemesi üzerine araçtan indirildi.
GÜNDEM İki kadın üst üste taksiden indirildi!
Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması kaç TL oldu?
GÜNDEM Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM İşsizlik maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den anayasa ve ekonomi mesajları
GÜNDEM Bahçeli'den anayasa ve ekonomi mesajları
Son dakika: Zeytinburnu'nda kuyumcu soygunu girişimi! Mahalleli engel oldu
GÜNDEM Kuyumcu soygunu girişimi! Mahalleli engel oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.