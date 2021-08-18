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Haberler Fiskos Özgü Kaya'nın acı günü: Narin bedeni dayanamadı! - Magazin haberleri
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Özgü Kaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, anneannesinin vefatı ile sarsıldı. Üzüntüsünü dile getiren Kaya, "Güzel kalpli anneannem, pamuğum melek oldu... Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesine narin bedeni dayanamadı." şeklinde konuştu

Özgü Kaya'nın acı günü: Narin bedeni dayanamadı! - Magazin haberleri
Ünlü oyuncunun acı günü
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HABERTURK.COM

"Kimse Bilmez" ve "Adı Efsane" adlı projelerde rol alan oyuncu Özgü Kaya'nın (25) anneannesi yaşamını yitirdi. Kaya, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Anneannesi ile birlikte çekilen eski fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu, duygusal bir mesaj paylaştı.

"NARİN BEDENİ DAYANAMADI"

Özgü Kaya, gönderisinde, "Güzel kalpli anneannem, pamuğum melek oldu... Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesine narin bedeni dayanamadı. İçimde iyiliğe, insanlığa, sevgiye dair ne varsa o güzel kalbine binlerce şükür! Ona beslediğim minnet tarifsiz... Duruşuyla, bakışıyla asil kadınım, mis kokulum, güçlü meleğim, kalbine evreni sığdırabilenim... İyi ki sen! En güzel yerde bize eşlik edeceğini biliyorum. Kokun hep hatırımda, seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Özgü Kaya, aynı fotoğrafı 25 Temmuz'da 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Bu iki güzel kadının kızı ve torunuyum, gurur duyuyorum." sözleriyle yayınlamıştı.

ÖZGÜ KAYA HAKKINDA

Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı "Adı Efsane" dizisinde yaşadı. "Adı Efsane"de "Sibel" karakterine hayat veren oyuncu, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etmektedir.

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