Özgü Namal, Cannes yolcusu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Çekimleri Almanya'da gerçekleştirilen ve 76. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülüne layık görülen 'Sarı Zarflar' filminin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"ENERJİ DOLU BİR YIL GEÇİRDİM"

'Sarı Zarflar' filmi ve ekibiyle birlikte, 12-23 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 79. Cannes Film Festivali'ne de davet edildiklerini belirten Namal, "Her şey yolunda, mutluyuz. Kariyerimde bolluk ve bereketin olduğu, enerji dolu bir yıl geçirdim" dedi.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Namal, "Anneler Günü geliyor, yaşasın! Hepsini yürekten öpüyorum. Çünkü bu hayattaki en önemli mesleklerden biri annelik. Anneler gizli kahramanlar... Biz işin görünen kısmıyız, asıl görünmeyen kahramanlar ise annelerdir. Hepsini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞUN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

2020 yılında hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral'dan Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu bulunan Namal, "Ben de bir anne olduğum için bu sorumluluğun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tüm annelerin ayaklarının altından öpüyorum; cennet annelerin ayakları altındadır" diyerek, sözlerini noktaladı.

Özgü Namal'ın 2014 yılında nikâh masasına oturduğu reklamcı Ahmet Serdar Oral, 2020'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti.