        Özgü Namal, Cannes yolcusu

        Berlin Film Festivali'nden 'Altın Ayı' ile dönen 'Sarı Zarflar' filmi, Cannes gidiyor. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Özgü Namal, ekibiyle birlikte 79. Cannes Film Festivali'ne davet edildiklerini açıkladı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 19:13
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Çekimleri Almanya'da gerçekleştirilen ve 76. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülüne layık görülen 'Sarı Zarflar' filminin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

        "ENERJİ DOLU BİR YIL GEÇİRDİM"

        'Sarı Zarflar' filmi ve ekibiyle birlikte, 12-23 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 79. Cannes Film Festivali'ne de davet edildiklerini belirten Namal, "Her şey yolunda, mutluyuz. Kariyerimde bolluk ve bereketin olduğu, enerji dolu bir yıl geçirdim" dedi.

        Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Namal, "Anneler Günü geliyor, yaşasın! Hepsini yürekten öpüyorum. Çünkü bu hayattaki en önemli mesleklerden biri annelik. Anneler gizli kahramanlar... Biz işin görünen kısmıyız, asıl görünmeyen kahramanlar ise annelerdir. Hepsini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        "SORUMLULUĞUN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

        2020 yılında hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral'dan Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu bulunan Namal, "Ben de bir anne olduğum için bu sorumluluğun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tüm annelerin ayaklarının altından öpüyorum; cennet annelerin ayakları altındadır" diyerek, sözlerini noktaladı.

        Özgü Namal'ın 2014 yılında nikâh masasına oturduğu reklamcı Ahmet Serdar Oral, 2020'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Coşkun Sabah'tan Kadir İnanır'a ziyaret
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
