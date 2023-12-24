Özgür isminin anlamı nedir? Özgür ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Özgür isminin de farklı anlamları vardır. İşte Özgür adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Özgür ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Özgür isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÖZGÜR ADININ ANLAMI NEDİR?

Özgür ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Özgür ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Özgür adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

ÖZGÜR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

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TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Özgür ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür.

Tutuklu olmayan, hür.

Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen.

Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan, muhtar.

Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)

Başkasının kölesi olmayan, hür.

ÖZGÜR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Özgür ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Özgür adını koymak caizdir.

ÖZGÜR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Özgür ismini kullanan 94.998 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Özgür ismini kullanan 20.205 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Özgür ismini kullanan 7.449 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Özgür ismini kullanan 7.157 kişi bulunmaktadır.

ÖZGÜR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

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Özgür ismine sahip insanlar, genellikle topluluk önünde konuşma, oyunculuk, yazarlık veya şarkı söyleme gibi kendilerini bulma ve ifade etme konusunda derin bir içten arzuya sahiptir. Ayrıca evlerinde ve çalışma ortamlarında çevrelerinde güzelliğe sahip olmayı arzularlar. Ailesinde ve ilişkisinde bazen kendini önemsiz hissedebilir ve en küçük başarısında takdir edilmeye ihtiyaç duyar.

Olumlu yönleri

Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

Olumsuz yönleri

Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

ÖZGÜR İSMİNE BENZER İSİMLER

Özgür isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Özgür ismine uygun ikinci isimler

Özgür Deniz , Taylan Özgür , Özgür Barış , İbrahim Özgür , Özgür Taylan , Abdullah Özgür , Abdullah Özgür

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İçinde Özgür geçen isimler

Özgürcan , Özgürel

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Özgün , Özgü , Özgüç , Özgünay , Özgüner , Özgüven , Özgüneş

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Özgen , Özgenç , Özger , Özgenay , Özgiray , Özgenalp , Özgebay

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Songür , Engür , Cangür , Sevgür , Bingür , Süngür , Üngür

Özgür ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Özgül , Özgün , Özgü , Özgünay , Özgüler , Özge , Özgen , Özger , Özgönül , Özgüven , Songür , Aygür , Sevgür , Ülgür , Tüngür

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