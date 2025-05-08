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        Haberler Gündem Özgür Özel: "Dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız"

        CHP lideri Özel: Dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız

        Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret etmek istediğini ancak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğini söyledi. Özel, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeliyle ilgili olaraksa, "19 Mart darbesiyle ilgili olarak dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:12
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        Özel: Dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "ÖZDAĞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

        "Kendilerini ziyaret ettim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın rahatsızlandığını doktor kontrolüne gittiğini sonra da hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisini arkadaşlarım da takip ediyor. Sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun bir an önce kalkmasını umut ediyoruz. Bunu hem 19 Mart'tan sonra içerde tutulan arkadaşlarımız için hem de istisna olarak kullanılacak durumun genelleşmesinin hukuk açısından üzücü olduğunu düşünüyoruz.

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        "TUTUKLULUK CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

        Bugün hukuk fakültelerinde tutuklamanın ilk etapta hak ihlali olduğunu söylüyorlar. Bugün tutukluluk bir cezaya dönüştürülmüş durumda. Bu tutuklama sırasında, zaten soruşturma evresi gizli olması gerekirken, kanıtlar ortada. Hiç sorulmamış sorular sorulmuş gibi servis ediliyor. İddiamız şudur biz bu davanın TRT ve isteyen tüm televizyonlar tarafından canlı olarak verilmesini talep ediyoruz.

        "DİJİTAL DARBE EVRESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

        19 Mart darbesiyle ilgili olarak dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur. Tarihimizde başka siyasetçi de yoktur ki cumhurbaşkanı olmaması için bu kadar hukuk çiğnensin. Güç gösterme evresinde gözaltına almalar, terörden yolsuzluktan yargılamalar. Biz bu şoku, milletimizle birlikte tepki göstererek atlattık.

        İktidar şok evresine girdi. Bazı geri adımlar atmaya toplumun tepkisini anlamaya çalıştı. Sonra sertleşme evresine girdiler. Babasının 40 yıllık emeği olan şirketine, eşinin, dostunun hesaplarına şirketlerine el koyarak algı yaratmaya çalıştılar. MASAK raporu ile hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar."

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