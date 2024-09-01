Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Özgür Özel, İrem-Mert çiftinin nikahına katıldı

        Özgür Özel, İrem-Mert çiftinin nikahına katıldı

        Özgür Özel, milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah törenine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 21:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, İrem-Mert çiftinin nikahına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic’in nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

        CHP lideri Özel, CHP’ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman’a da parti rozetini taktı.

        Yaman, yerel seçimlerin ardından İYİ Parti’den ayrılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"