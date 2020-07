DHA

ABD’nin New York kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. O anlar, an be an kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Dünyanın en tanınan anıtlarından biri olan Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesi.

Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edildi. 1884-1886 yılları arasında inşa edildi.