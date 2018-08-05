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Özkan Sümer: "Yusuf ve Abdülkadir'le devam edeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, yeni sezon için Trabzonspor'un düşüncesinin Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile devam etmek yönünde olduğunu söyledi

05 Ağustos 2018 Pazar, 11:34:45 | Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile bir araya geldiğini belirtti. Ekonomik konuların da görüşmede ele alındığını anlatan Sümer, "Bu oyuncuları ekonomik yönden ihmal ettiğimizi düşünüyorum. O nedenle makul ölçüde bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımıza böyle imkanlarla değer verdiğimizin de fark edilmesi gerekiyor. Oyuncuların yaklaşımı da iyi, bir sorun yok" dedi.

Sümer, görüşme talebinin oyunculardan gelmediğini ifade ederek, "Ekonomik iyileştirme talebi onlardan gelmiş değil. Son derece sevinç duyulacak taraf bu. Oyunculardan talep gelmedi, kulüp buna rağmen bir değerlendirme yapma ihtiyacıyla hareket etti" diye konuştu.

Avrupa'dan bazı kulüplerden teklifler alan oyuncularla devam etme yönünde düşüncelerinin olduğunu vurgulayan Sümer, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor'un düşüncesi önümüzdeki sezon Yusuf ve Abdülkadir ile devam etmek yönünde. Bu oyuncularımızın ekonomik zorlukları aşmada bir potansiyel oldukları gerçeği var ama Trabzonspor'un da önceliği şu anda sportif açıdan duyulan ihtiyacı gidermektir. Bu gidermede de bu oyuncular, çok verimli olacağını düşündüğümüz oyuncularımız. Bu sezon bütün yaşanan zorluklar içerisinde Trabzonspor'un iyi bir takım olma yönünde güven verecek bir görüntü ortaya koyması umudumuz."

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Sümer, hem yararlı hem de ekonomik olarak kulübe uygunluğunu dikkate alarak transfer çalışmalarını gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Yaptıkları transferlerin video üzerinden görülen, referansla bilgi edinilmiş oyunculardan olduğuna işaret eden Sümer, "Mevcut şartları, ekonomik şartları da dikkate alarak uygunluğu öyle değerlendiriyoruz. Oyuncunun kalitesinin uygunluğu yanında ekonomik uygunluğunu da dikkate almak zorunda kalıyoruz. İyi bir iş çıkardık demek için erken ama bu düşünceyle kadroya dahil edildiler" diye konuştu.

Sümer, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, lig başladığında görülen eksikliklere göre de hareket edebileceklerini aktardı.

Genç oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları yönünde değerlendirme yapmaya başladıklarını anlatan Sümer, "1461 Trabzon'a katılma yolu var. Trabzonspor'a bağlantılar artık 1461 Trabzon üzerinden yapılacak. Altyapıda da 19 yaş altında çok farkedilir değerler ortaya koymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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