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Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de Özlem Dursun'u darbederek katleden kocaya ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet! - Güncel haberler
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Özlem'i darbederek katleden kocaya ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet!

Rize'de, eşi Özlem Dursun'u 10 Haziran'da darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Dursun hakkında mahkemeden ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmada "Eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım" diyen sanık Ramazan Dursun'a, ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 1 ay hapis cezası verdi

Rize'de Özlem Dursun'u darbederek katleden kocaya ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet! - Güncel haberler
Özlem'in katiline ilk duruşmada müebbet!
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AA

Rize'de, eşi Özlem Dursun'u darbederek öldüren sanık Ramazan Dursun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rize'nin Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde 10 Haziran'da eşi Ramazan Dursun tarafından darbedilen Özlem Dursun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özlem Dursun'un ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Ramazan Dursun, maktul Özlem Dursun'un babası Mehmet Sancar, annesi Saadet Karabulut, kardeşi Yasin Sancar, sanığın ağabeyi Hızır Dursun ile tarafların avukatları hazır bulundu.

TARTIŞMADA TOKAT VE YUMRUK ATTIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Dursun, savunmasında, olay akşamı alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, tartıştığı eşine sinirlenerek tokat ve yumruk attığını öne sürdü. Hastaneye götürmek istediği eşinin, başının belaya girebileceğini söyleyerek talebini reddettiğini iddia eden Dursun, eşini yatağına yatırarak yanından ayrıldığını, bir süre sonra oğlu Recep'in yanına gelerek "Anneme bir şey oldu" dediğini savundu. Dursun, "Ben eşimi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım" dedi.

ANNEDEN EĞIR CEZA TALEBİ

Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"ANNEME VURDU SONRA POLİSLER GELDİ"

Maktulün oğlu Recep Dursun da babasının kendisine ve annesine zaman zaman şiddet uyguladığını belirterek, "Babam o akşam eve geldiğinde sinirliydi. Anneme vurdu. Sonra polisler geldi. Polisler gittiğinde babam daha çok sinirlendi. Mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Bana kendi fotoğrafını koridorda çektirdi. Annem o esnada yatak odasındaydı. Annemin yatak odasında hareketsiz yattığını fark edince babama haber verdim. Sonrasını bilmiyorum" diye konuştu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama ve özel hayatın gizliliğini" ihlal suçundan da 5 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

*Fotoğraflar: İHA

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