Özlem'in katiline ilk duruşmada müebbet!

TARTIŞMADA TOKAT VE YUMRUK ATTIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Dursun, savunmasında, olay akşamı alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, tartıştığı eşine sinirlenerek tokat ve yumruk attığını öne sürdü. Hastaneye götürmek istediği eşinin, başının belaya girebileceğini söyleyerek talebini reddettiğini iddia eden Dursun, eşini yatağına yatırarak yanından ayrıldığını, bir süre sonra oğlu Recep'in yanına gelerek "Anneme bir şey oldu" dediğini savundu. Dursun, "Ben eşimi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım" dedi.

ANNEDEN EĞIR CEZA TALEBİ

Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.