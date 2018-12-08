Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e: Yolun hep açık olsun kuzum

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, ülkemizi Miss Universe’te temsil etmek için Tayland’a giden 20 yaşındaki kızına övgüler yağdırdı. Kaymaz, "Tara'yı takip etmek zorlaşıyor. Bangkok'taki tapınaklar gezildi ve kumsala inildi. Nasıl keyif alıyorum bir genç kızın bu güzel tecrübesinden. Gözlerim doluyor. Hedef değil, yolculuktur esas olan. Yolu hep açık olsun kuzumun" ifadelerini kullandı