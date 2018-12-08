Tara de Vries, 'Miss Turkey Universe 2018'de 2018'de ikinci seçildi.
Tescilli güzel, geçtiğimiz günlerde 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe'te ülkemizi temsil etmek için Tayland'a gitti. Tara de Vries, Bangkok'ta çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
20 yaşındaki Tara'nın annesi Özlem Kaymaz, sosyal medya hesabından kızına mesaj gönderdi.
"NASIL KEYİF ALIYORUM"
Kaymaz, "Tara'yı takip etmek zorlaşıyor. Bangkok'taki tapınaklar gezildi ve kumsala inildi. Nasıl keyif alıyorum bir genç kızın bu güzel tecrübesinden. Gözlerim doluyor. Hedef değil, yolculuktur esas olan. Yolu hep açık olsun kuzumun" ifadelerini kullandı.
"ESTETİK YAPTIRMAM KARDEŞİME HAKSIZLIK OLUR"
Tara Davies 'estetik yaptırır mısın?' sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık olur diye düşünüyorum."
"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"
Genç güzel, "Miss Universe’'de yarışıyor olmak ve 95 ülke güzeline karşı Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, benim için çok gurur verici ve anlamlı" demişti.
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