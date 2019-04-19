Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, Mısır'da

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 17 Aralık’ta yapılan Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Tara de Vries, Mısır'da tatil yapıyor. Vries, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor