Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, Mısır'da

Giriş: 19.04.2019 - 14:57 | Güncelleme:  

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 17 Aralık’ta yapılan Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Tara de Vries, Mısır'da tatil yapıyor. Vries, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor

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    Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 17 Aralık’ta yapılan Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil etmişti.

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    Tara de Vries, geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile çıktı.

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    Tara, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Tara de Vries'in tatil paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.

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