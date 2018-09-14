Pacos Ferreira - Desportivo Aves düellosu

Portekiz Lig Kupası Grup A maçında Pacos Ferreira ile Desportivo Aves, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. Pacos Ferreira son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Desportivo Aves, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 450. İddaa'da Pacos Ferreira kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Desportivo Aves kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Pacos Ferreira önceki hafta Chaves mücadelesinde 4-2 yenildi.

Desportivo Aves, Vitoria Setubal karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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