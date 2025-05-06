Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi

Pakistan ordusu, tatbikatta yerli üretim karadan karaya Fatah füzesini "başarıyla" fırlattığını duyurdu.

Hindistan ile gerilim tırmanırken Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) "Ex INDUS" Tatbikatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tatbikatta 120 kilometre menzilli karadan karaya yerli üretim Fatah füzesinin "başarıyla" ateşlendiği ve bununla ordunun operasyonel hazırlığının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu tatbikatla ordunun "ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşılık verme" hazırlığının ve teknik yetkinliğinin ortaya konulduğu belirtildi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevinin uzaktan çatışmaları izlemek değil, zamanlı ve ilkeli adımlarla bunları engellemek olduğunu söyledi.

Ahmed, BMGK'nin "Hindistan-Pakistan meselesi" gündem maddesiyle düzenlenen acil kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.

Cammu Keşmir'in BMGK'nin 70 yılı aşkın süredir gündeminde olmasına rağmen ihtilafın hala çözüme kavuşturulmadığına dikkati çeken Ahmed, "Bu durum, çatışmaların görmezden gelinebileceğini ama yok olmayacağını, aksine, derinleşeceğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, Hindistan'ın söylemlerinin, askeri güç gösterilerinin ve kışkırtıcı eylemlerinin yalnızca Pakistan'ı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barışı da tehdit eder hale geldiğine dikkati çekerek, "Durum her zamankinden daha ciddi bir noktada." uyarısında bulundu.

Pakistan tarafından talep edilen acil oturumun üç ana hedefi bulunduğunu aktaran Ahmed, bunları, Konsey üyelerinin, Hindistan'ın tek taraflı adımlarının, Pakistan'a yönelik saldırgan tutumunun yol açtığı güvenlik ortamındaki bozulma ve artan gerilim üzerine görüş alışverişinde bulunmasını sağlamak, bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiğini tartışmak ile gelişmelerin Hindistan ile Pakistan arasındaki temel sorun olan Cammu Keşmir meselesinin arka planında yaşandığını vurgulamak olarak sıraladı.

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Ahmed, toplantıda hedeflerin büyük ölçüde yerine getirildiğine işaret ederek, gerilimin azaltılması ve diyalog çağrıları yapan Konsey üyelerine teşekkürlerini iletti.

"Pakistan çatışma arayışında değildir"

Pakistan'ın Konsey'e bir barış mesajıyla geldiğinin altını çizen Büyükelçi Ahmed, "Ancak barış, boşlukta gerçekleşmez; sorumluluk ve uluslararası düzeni belirleyen kurallara saygı gerektirir. Pakistan bir çatışma arayışında değildir. Ancak, BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tamamen hazırdır." dedi.