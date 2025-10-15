Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan-Afganistan sınırında yeni çatışma | Dış Haberler

        Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

        Pakistan-Afganistan sınır hattında çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 01:21 Güncelleme: 15.10.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan-Afganistan sınırında çatışma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afganistan ve Pakistan'ın, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında yeniden çatıştığı bildirildi.

        Kabil merkezli Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden alevlendi.

        Tolo'ya konuşan Afganistan'ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Afganistan güçlerinin, Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan güçlerine saldırılarda bulunduğunu belirtti.

        Pakistan'ın başta saldırıya hazırlandığını ancak "başarısız" olduğunu savunan sözcü, çatışmaların halen sürdüğünü ifade etti.

        REKLAM

        Karaçi merkezli Geo News'un Pakistan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Afgan güçleri, Kurram bölgesindeki sınır hattında bulunan Pakistan ordusuna "sebepsiz şekilde" saldırdı.

        Pakistan ordusunun bu saldırıya "sert şekilde ve anında" karşılık verdiğini belirten kaynaklar, çıkan çatışmada Afganistan'a ait çok sayıda üssün ağır hasar gördüğünü ve bir tankın imha edildiğini öne sürdü.

        Kaynaklar, Pakistan ordusunun "yüksek teyakkuz halinde" olduğunu ve ülkeyi olası saldırılara karşı savunmaya hazır bulunduğunu ifade etti.

        Pakistan-Afganistan sınırında çatışma çıkmıştı

        9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

        11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

        Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

        REKLAM

        Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

        Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

        Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"