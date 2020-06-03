Pakistan'da 45 milyon yıllık olduğu tahmin edilen hamsi fosili bulundu

AA

Ulusal basında yer alan habere göre, okyanusa yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Dera Gazi Han kenti yakınlarındaki Rakhi Nehri çevresinde yapılan araştırmada bulunan fosile Güney Asya mitolojisinde cadıya benzeyen hayali varlık olan "Churel" adı verildi.

Michigan Üniversitesi Çevre ve Dünya Bilimleri Departmanında araştırmacı olarak görev yapan Alessio Capobianco başkanlığındaki grubun hazırladığı çalışmaya göre fosilin daha önce Belçika'da da bulunan kılıç dişli hamsi fosiliyle aynı türden olduğu ifade edildi.

Çalışmada Pakistan'da bulunan hamsi fosilinin bir metre boylarında ve tahmini 45 milyon yaşında olduğu belirtilirken fosile "tek kılıçlı churel" anlamına gelen Antik Yunanca ve Urduca kelimelerden oluşan "Monosmilus Chureloides" adı verildi.

Araştırmada fosilin Pakistan'ın alçak denizlerinde yaşadığına ilişkin tahminler de yer aldı.