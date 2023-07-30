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        Haberler Dünya Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:04
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        Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama!
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        Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

        Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        KONGREYE KATILIM 500'ÜN ÜZERİNDEYDİ

        Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

        Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

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        JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

        2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

        Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

        Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

        Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

        İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Pakistan
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