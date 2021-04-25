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Sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan’da peş peşe gelen yüksek vaka sayılarının ardından hastanelerde yeterli oksijen tüpü bulunmaması ve hastaların cihaza erişememesi ülkede can kayıplarına neden oldu.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, virüsten etkilenen Hindistan halkının hızlıca iyileşmesi için temennilerini sunarken, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, attığı tweette önce insanlık vurgusu yaparak, Pakistan'ın yardım teklifinin yanıt beklediğini söyledi.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) April 24, 2021

Yardım teklifi olarak oksijen tedarik kitleri, vantilatör, dijital röntgen makineleri ve sağlık çalışanları için kişisel koruyucu donanım ve ilgili malzemeler dahil olmak üzere yardım desteğine hazır olduğunu söyledi.

İki sınır komşusu ülkenin yıllardır çözülmeyen bir meselesi Keşmir'e rağmen her iki ülkenin de yardım yetkilileri pandeminin getirdiği zorluklara karşı iş birliğine dikkat çekiyor.