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Palandöken'de buz şöleni

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, görsel şölen oluşturdu

Palandöken
DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluştu.

DHA'nın haberine göre deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında, vatandaşlar tarafından havaya atılan kaynar suyun donarak buz kristaline dönüşmesi, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Dolu dolu bir sezon geçiren Palandöken'deki turizmciler, "Havanın soğuk olması zaman zaman güzel görüntüleri de beraberinde getiriyor. Palandöken'e İstanbul'dan gelen Onur Alcan, "Gençlerin dağda sıcak su ile yaptığı gösteri çok hoşumuza gitti. Muhteşem bir görüntü" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı eksi 39 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10 derece olarak ölçüldü.

 

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