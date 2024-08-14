5 üniversite 112 öğretim üyesi alıyor!
Pamukkale Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bitlis Üniversitesi; farklı fakültelerde olmak üzere toplamda 112 öğretim üyesi alıyor. Adaylardan, bölüme göre araştırma görevlisi, profesör, doçent veya doktor gibi uzmanlık alanları bekleniyor. Birçok üniversite başvuruları şahsen veya posta yoluyla kabul ediyor. İşte, Ağustos 2024 öğretim üyesi ilanları...
Pamukkale Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bitlis Üniversitesi toplamda 112 öğretim üyesi alıyor. Başvuruların başladığı iş ilanlarında adaylar şahsen veya çevrim içi şeklinde başvurularını yapabilecek. Öte yandan bazı üniversiteler, ALES'ten en az 70 puan şartı arıyor. İşte, 2024 Ağustos öğretim üyesi iş ilanları...
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Pamukkale Üniversitesi farklı fakültelerde olmak üzere 32 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Adayların 12-26 Ağustos arasında; profesör ve doçent kadrosu için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, doktor kadrosu içinse ilgili birimlere başvurmaları gerekiyor.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alacak. İki kişilik öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapmak isteyenler şahsen veya posta yoluyla başvurularını yapabilecek.
19 öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 'https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris' web sitesinden çevrim içi başvuru yapabilir. Her iki ilan için de açıklanan müracaat tarihleri 13-27 Ağustos 2024.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Uşak Üniversitesi 50 öğretim üyesi için kadro açtığını dyurdu. İlana başvurmak isteyen adayların 14-28 Ağustos tarihlerinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlana başvuracak profesör ve doçentlerin üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyelerinin ise ilgili birimlere şahsen başvurması gerekiyor.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 öğretim üyesi alıyor. ALES'ten en az 70 puan alan adayların başvurabileceği belirtilen ilanın başvuruları 14-28 Ağustos tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr/ adresinden alınacak.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Bitlis Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak. ALES'ten en az 70 puan alması gereken adayların üniversiteye başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapması gerekiyor. Başvurular 14 Ağustos'ta başladı ve 28 Ağustos 2024 tarihinde bitecek.