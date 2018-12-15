Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maçında temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakı'nın görevine son verilmesi sonrası başantrenörlük görevi için Selçuk Ernak ile anlaşan temsilcimiz, yeni koçuyla ilk maçına çıktı.

Maça etkili başlayan Panathinaikos, ilk çeyreği 22-16'lık skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı açan Yunan temsilcisi, ilk yarıyı 43-32 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte temsilcimiz DAÇKA, farkı azaltmayı başardı ve son çeyreğe 57-53'lük skorla girildi.

İyi oyununu son çeyreğe taşıyamayan Darüşşafaka, parkeden 75-67 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Panathinaikos 6. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10'u üst üste olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşadı.

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