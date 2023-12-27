Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim: "Söyleyecek çok şeyimiz olacak" Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile el sıkıştı. Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket ederken basın mensuplarına açıklamada bulundu

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile el sıkıştı. Yunan ekibi, Terim'le ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti.. Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Atina'ya gidecek olan Terim, yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı.

FATİH TERİM: "SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"

"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.