Haberler Yaşam Pandaların hayata tutunduğu park

Pandaların hayata tutunduğu park Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentindeki Dev Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi'nde çalışanların bir numaralı hedefi Çin'in 'ulusal hazinesi' olarak görülen pandaların soyunun kuşaklar boyu devamını sağlamak... Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:28 facebook

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Pandaları hayata bağlamak için, Chengdu kentinin kuzey banliyösünde 1987yılında kurulan Dev Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta. Yabani pandaların çok zor görüldükleri bugünlerde Chengdu Dev Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi´nde ziyaretçilerin pandalarla uzaktan da olsa temas kurmalarına izin veriliyor. Günde ortalama 40 ile 80 bin kişi tarafından ziyaret edilen merkezde, pandanın evrimi, bugünkü yaşam durumu ve pandalarla ilgili olarak insanlığın üstlenmesi gereken yükümlükler hakkında eğitimler veriliyor. Panda stadyumu, panda müzesi ve sinema salonunda uygulanan geleneksel ve multimedya eğitimi sayesinde ziyaretçilere çevre koruma eğitimi de veriliyor.

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CHENGDU´NUN SEMBOLÜ Merkezin girişinde ve içerideki dinlenme alanlarında, pek çok panda heykeli ve objesi görmek mümkün. Panda oyuncaklarını ise girişteki satıcılardan ya da merkezdeki alışveriş noktalarından satın almak mümkün. Neler yok ki o mağazalarda. İrili ufaklı panda oyuncaklar. Panda çantalar, defterler, kalemler, biblolar. Çeşit hayal gücünüzü aşacak kadar çok. Tüm bunların içinde en çok tercih edilen, üzerine iki pandacık iliştirilmiş taçlar. Parkı gezerken bu taçlardan takmayan yok gibi.