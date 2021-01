Pandemi günlerinde 'Sex and The City'

Geçtiğimiz günlerde ekranlara yeniden döneceği açıklanan televizyon dünyasının ikonik dizilerinden Sex and the City'den yeni haberler var.

HBO Max'te yayınlanacak olan dizinin yeni bölümlerinde efsane kadrodan Sarah Jessica Parker (Carrie),Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) yer alacak ancak Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall olmayacak.

Dizinin adının da değişeceği ve “And Just Like That…” olacağı açıklanırken Sarah Jessica Parker, yeni bölümlerde işlenecek konular hakkında da bilgi verdi. Parker, Covid-19 salgını ve karantina günleri dizinin yeni bölümlerinde çok önemli bir yer işgal edecek.

Pandemi günlerinin New York'u, New York'ta yaşayanları nasıl etkilediğinin ve kentteki ruh halinin dizide yer alacağını belirten Saran Jessica Parker, "New York dizideki karakterlerin yaşadığı yer ve diziye ruhunu veren mekan. Covid-19 pandemisi dizinin yeni bölümlerinde anlatılacak öyküleri derinden etkileyecek" dedi.