821 milyon dolar hasılat

Pandemi döneminde tüm dünyada sinema sektörü büyük bir çöküş yaşarken Çin'de durum oldukça farklı. Öyle ki 2021'de gösterime giren Çin yapımı filmler, yüksek hasılatlar elde etti. 'Merhaba' Anne', iki aylık süreçte 821 milyon 845 bin dolar hasılata ulaştı. 'Merhaba Anne'nin hasılatı, filmin bütçesinin 14 katı... 2021'de en çok izlenenler arasında 7 Çin, 3 ABD yapımı film bulunuyor.
MERHABA ANNE (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 821 milyon dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 4
Bütçe: 59 milyon dolar
Hasılat:821.845.153 dolar
Komedi türündeki 'Merhaba Anne'yi Jia Ling yönetirken başrollerini Jia Ling, Shen Teng, Chen He ve Zhang Xiaofei paylaştı.
DEDEKTİF CHINATOWN 3 (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 685 milyon 70 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 4
Bütçe: 117 milyon dolar
Hasılat: 686.257.563 dolar
GODZILLA & KONG (ABD)
Çin'deki Hasılatı: 165 milyon 400 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 13
Bütçe: 200 milyon dolar
Hasılat: 343.485.427 dolar
BİR YAZARIN SERÜVENİ (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 148 milyon 800 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 6
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 149.506. 203 dolar
TOM VE JERRY (ABD)
Çin'deki Hasılatı: 16 milyon 100 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 23
Bütçe: 79 milyon dolar
Hasılat: 100.287.341 dolar
RAYA VE SON EJDERHA (ABD)
Çin'deki Hasılatı: 19 milyon 378 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 31
Bütçe: 100 milyon dolar
Hasılat: 94.227.991 dolar
OYUN SONU (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 91 milyon 630 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 5
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 91.815.762 dolar
BOONIE BEARS: VAHŞİ YAŞAM (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 77 milyon 700 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 3
Bütçe: 32 milyon dolar
Hasılat: 77.725.611 dolar
KIZ KARDEŞ (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 73 milyon 600 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 1
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 73.600.000 dolar
EVANGELION: 3.0 + 1.0 BİR DEFADA ÜÇ KEZ (Çin)
Çin'deki Hasılatı: 67 milyon 714 bin dolar
Gösterildiği Ülke Sayısı: 1
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 67.714.000 dolar
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