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Pandemide bile böyle kazanç

Pandemi nedeniyle tüm dünya bir yıldan fazla zamandır büyük zorluklar yaşarken koronavirüsün ilk kez görüldüğü ülke olan Çin'de hayat normal akışıyla devam ediyor. Bunun göstergelerinden biri de sinema oldu. Birçok ülkede sinemalar kapalıyken Çin'de filmler yüksek hasılatlar elde ediyor. Çin filmi 'Merhaba Anne', iki ayda 821 milyon dolar hasılata ulaştı. 2021'de en çok izlenen 10 filmin 7'si Çin, 3'ü ABD yapımı

Pandemide bile böyle kazanç
821 milyon dolar hasılat
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Pandemi döneminde tüm dünyada sinema sektörü büyük bir çöküş yaşarken Çin'de durum oldukça farklı. Öyle ki 2021'de gösterime giren Çin yapımı filmler, yüksek hasılatlar elde etti. 'Merhaba' Anne', iki aylık süreçte 821 milyon 845 bin dolar hasılata ulaştı. 'Merhaba Anne'nin hasılatı, filmin bütçesinin 14 katı... 2021'de en çok izlenenler arasında 7 Çin, 3 ABD yapımı film bulunuyor. 

MERHABA ANNE (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 821 milyon dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 4
Bütçe: 59 milyon dolar
Hasılat:821.845.153 dolar

Komedi türündeki 'Merhaba Anne'yi Jia Ling yönetirken başrollerini Jia Ling, Shen Teng, Chen He ve Zhang Xiaofei paylaştı.

DEDEKTİF CHINATOWN 3 (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 685 milyon 70 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 4
Bütçe: 117 milyon dolar
Hasılat: 686.257.563 dolar

GODZILLA & KONG (ABD)

Çin'deki Hasılatı: 165 milyon 400 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 13
Bütçe: 200 milyon dolar
Hasılat: 343.485.427 dolar

BİR YAZARIN SERÜVENİ (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 148 milyon 800 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 6
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 149.506. 203 dolar

TOM VE JERRY (ABD)

Çin'deki Hasılatı: 16 milyon 100 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 23
Bütçe: 79 milyon dolar
Hasılat: 100.287.341 dolar

RAYA VE SON EJDERHA (ABD)

Çin'deki Hasılatı: 19 milyon 378 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 31
Bütçe: 100 milyon dolar
Hasılat: 94.227.991 dolar

OYUN SONU (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 91 milyon 630 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 5
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 91.815.762 dolar

BOONIE BEARS: VAHŞİ YAŞAM (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 77 milyon 700 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 3
Bütçe: 32 milyon dolar
Hasılat: 77.725.611 dolar

KIZ KARDEŞ (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 73 milyon 600 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 1
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 73.600.000 dolar

EVANGELION: 3.0 + 1.0 BİR DEFADA ÜÇ KEZ (Çin)

Çin'deki Hasılatı: 67 milyon 714 bin dolar

Gösterildiği Ülke Sayısı: 1
Bütçe: Açıklanmadı
Hasılat: 67.714.000 dolar

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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