Büyük tepki çekti! Pandemide disko! 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde müşteriye dahi canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Alanya'da bir otel, bu kısıtlamayı ihlal etti ve diskonun kapılarını müşterilerine açtı.

GÖRÜNTÜLERİ MÜŞTERİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Otelde konakladığı tahmin edilen bir müşteri ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek anlattı.

"DİSKONUN KAPALI OLMASI GEREKİRDİ"

Görüntüleri çeken kişi, "17 Şubat Çarşamba. Gece pandemi zamanında otel diskosu kapalı olması gerekirken..." diyerek tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepki çekti.