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Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti

Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıldır günlük hayatta birçok alışkanlık değişti. Salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunlu olurken, kadınlar da yüzlerine daha az makyaj yapmaya başladı. Kozmetik ürünleri satan esnaf da kadınların göz makyajına ağırlık verdiğini belirterek, göz uygulamalarına yönelik makyaj malzemelerini daha çok sattıklarını söyledi

Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti
DHA

Koronavirüs pandemisiyle birlikte günlük yaşamda değişen birçok alışkanlık gibi kadınların da makyaj tercihi farklılaştı. Salgın tedbirleri kapsamında, zorunlu maske kullanımı nedeniyle kadınlar, yüzlerine daha az makyaj yapmaya başladıklarını belirtti.

DHA'nın haberine göre maskenin dışında kalan gözlerine makyaj yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren kadınlar, fondöten, allık ve ruj gibi ürünleri neredeyse artık kullanmadıklarını söyledi.

Van'da kadın kuaförü çalışanı Solin Tozun, "Pandemiyle birlikte kadınların makyaj alışkanlıklarında değişim oldu. Kadınlar, bize özellikle göz makyajı için geliyor. Bize gelenlerin son 1 yıldır ağırlıklı olarak göz makyajı kullandığını görüyoruz" dedi.

Kozmetik ürünleri satan esnaf da pandemiyle birlikte özellikle yüz için ürünlere talebin azaldığını; ancak göz makyajı malzemelerini daha çok sattıklarını söyledi. Muhammet Kadir Koyuncu, "Özellikle son dönemde sattığımız ürünlere baktığımızda göz makyaj ürünlerinin daha fazla satıldığını görüyoruz. Kadınlar, günlük dışarı çıktıklarında maske kullandıkları için daha çok göz makyajı yapıp, çıkıyorlar. Yüz makyajında kullanılan fondöten, allık ve ruj gibi ürünlerin dışında göz makyajı ürünleri daha çok satılmaya başlandı" diye konuştu.

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