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Koronavirüs salgını sonrası evlerde geçen sürenin artmasıyla evli çiftler, daha önce hiç olmadığı kadar beraber vakit geçirmeye başladı.

Show TV'nin haberine göre, bu durum bazı evlerde olumlu sonuçlara vesile olsa da, bazı çiftler bu süreçte sıkıntılar yaşamaya başladı.

Pandemi döneminde tek sosyalleşme aracı sosyal medya oldu. Ancak bu da beraberinde aldatmaları getirdi. Öyleki bu süreçte internet üzerinden aldatanların sayısı arttı.

Çiftler uzun süre evde kalınca aldatanların yakalanması da kaçınılmaz oldu. İşte bu yüzden son dönemlerde avukatların kapısı çalınmaya başladı.

Birbirlerine tahammülü azalan çiftlerin evlilikleri son buldu.