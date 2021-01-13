Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaPaniğe yol açmıştı! Düden'den numune alındı - Haberler
ABONE OL

Köpüren şelale suyundan numune alındı

Antalya'da Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün nedeninin belirlenmesi için sudan numune alındı

Paniğe yol açmıştı! Düden'den numune alındı - Haberler
DHA

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü denetim ekibi, Düden Şelalesi'nin kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğe neyin yol açtığını belirlemek için numune almak üzere bugün bölgeye geldi.

DHA'nın haberine göre, mühendis Şahin Göçer ve Biyolog Dicle Tuzcu, alınan numuneleri mühürleyerek paketledi. Su numunelerinin inceleneceğini anlatan Şahin Göçer, "Düden çayındaki köpürme ve kokudan kayaklı numunelerimizi aldık. Yetkili laboratuvarda detaylı analizin yapılmasını ve sonuçların çıkmasını bekleyeceğiz. Daha önceki denetlemelerimizde böyle bir köpürme ve koku gözlemlemedim. Burada bir hayli köpüklenme ve koku var" dedi.

5 YILDA 25 BİN BALIK TELEF OLDU

Suyun çıktığı noktanın yanı başında bulunan alabalık yetiştirme çiftliğinde ise köpüklü su nedeniyle havuzların boşaltıldığı ve birçok balığın yıllar içinde telef olduğu ortaya çıktı. Köpürmenin ve kötü kokunun 5-6 yıldır yaşandığını anlatan alabalık yetiştirme çiftliği yetkilisi Resul Omay, köpüren su nedeniyle son 5-6 yıl içinde 25 bine yakın balığın yetiştirme havuzları içinde telef olduğunu belirtti. Omay, şöyle konuştu:

"Biz burada balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Havuzlarımız şu an boş. Bu köpüklü suyu havuzlara verip yavru yetiştirme şansımız yok. Hatta bu dönem alabalık yavrularının gelişme zamanı. Fakat sadece yavrular için yapılan 5 havuzu tamamen boşaltmak zorunda kaldık. Balık üretimini durdurduk. Çünkü bu su içinde balıklar ölüyor. Şu an çiftlikte sadece sazan balıkları var. Onlar da kirli suya dayanıklı balıklar. Son günlerde onlar da ölmeye başladı."

Su çıkış noktasında restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili ise buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini belirterek, "Şimdi bırakın içmeyi, hayvanlarımızı suya salamıyoruz" dedi.

Özellikle yağmur veya fırtına uyarısı yapıldığı zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, şöyle konuştu:

"Burası aile yerimiz. Yıllardır bu suyun yanında yaşıyoruz. Gençliğimde içtiğimiz, yüzdüğümüz Düden suyunun ne hale geldiğini görmek içimi acıtıyor. Bahçemizde yaşayan kazları ve ördekleri ayaklarından bağlamak zorunda kaldım. Suya girip zehirlenmelerini veya hasta olmalarını istemiyorum."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşıla uygulaması nedir? Aşıla uygulaması kayıt nasıl yapılır?
GÜNDEMAşıla uygulaması nedir?
Sahte içkiye bir kurban daha!
GÜNDEMSahte içkiye bir kurban daha!
Son dakika haberi: Menemen Belediye Başkan Vekili belli oldu - Haberler
GÜNDEMMenemen Belediye Başkan Vekili belli oldu
Ceza infaz kurumu memur alımı 2021! Ceza infaz kurumu memur alımı başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMCeza infaz kurumu memur alımı 2021!
Son dakika haberi: Maske kuralını hiçe sayıp yine olay çıkardı! - Haberler
GÜNDEMMaske kuralını hiçe sayıp yine olay çıkardı!
Mersin'de balıklar ölmesin diye şelaleye su veriyor! - Son dakika haberler
GÜNDEMBalıklar ölmesin diye şelaleye su veriyor!
Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendorumu belirtileri nelerdir?
GÜNDEMGeçirgen bağırsak sendromu nedir?
ALARM! Son dakika: Çanta içindeki kemikler... Polis teyakkuzda
GÜNDEMİki çanta içerisinde insan kemikleri bulundu!
YÖK Başkanından parayla ödev ve tez hazırlayanlar için suç duyurusuna ilişkin açıklama - Haberler
GÜNDEMYÖK Başkanından parayla ödev ve tez hazırlayanlar ...
Son dakika! İzmir'de annesi ve babasını siyanürle öldürmüştü! Cezai ehliyeti tam çıktı - Haberler
GÜNDEMİzmir'de annesi ve babasını siyanürle öldürmüştü! ...