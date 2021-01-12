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HaberlerGündem3. SayfaZEHİR AKIYOR! Son dakika: Düden Şelalesi'nde tehlikeli gelişme
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Son dakika haberler... Düden'de korkutan gelişme: Ördek ve kazların ayaklarını bağladılar!

Antalya'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün neden olduğu kötü koku, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Korkutan gelişmenin ardından, bölgede yaşayan ördek ve kazların sahipleri ise hayvanlarını suya girip zehirlenmemesi için ayaklarından bağladı

ZEHİR AKIYOR! Son dakika: Düden Şelalesi'nde tehlikeli gelişme
Düden suyunda korkutan gelişme!
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DHA

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin alt kısmında başlayan kaynak çıkış noktası, bugünlerde köpükle kaplandı. Hemen su çıkış noktasında restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili (46),buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini hatırlatarak, "Şimdi bırakın içmeyi, hayvanlarımızı suya salamıyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre, özellikle Meteorolojinin yağmur veya fırtına uyarısı yaptığı zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, şöyle konuştu:

"MÜŞTERELERİM BU KOKU İÇİNDE OTURAMIYOR"

"Bize daha önce selden dolayı dere yataklarının oynadığını söylüyorlardı. Bu olay daha çok tatil günlerine denk gelen, havanın yağmurlu olduğu zamanlarda oluyor. Fırtına veya yağmur geçene kadar akıntı oluyor, sonra bir anda kesiliyor. Bir kimyasal atık gibi köpürüyor ve kokuyor. Tarım alanlarında kullanılan, temizlikte kullanılan asitlerin kokusu geliyor. Havada çok ağır bir koku var. Baş ağrısından burada duramıyorum. Pandemiden dolayı restoranımız kapalı ama açık olsa koku geldiğinde işletmemi kapatıyorum. Çünkü müşterilerim bu koku içinde oturamıyor."

Restoranının Düden Şelalesi'nin hemen 100 metre altında olduğunu hatırlatan Bilgili, "Gerçek Düden Şelalesi burasıdır. Bu suyun çıktığı noktadır. Bu suyun yüzde 80'i yer altından çıkıyor. Yukarıdan gelen şimdiki şelale ise yüzde 20'lik kısmı. Yer altından gelen yüzde 80'lik kısım ile birlikte bilinmeyen koku ve köpüklü su geliyor" diye konuştu.

10 yıldır restoranda çalışan ve şelalenin hemen üstünde oturan Süheyla Okatan, "Yıllardır buradayım, son yıllarda bu koku ve akıntı gelmeye başladı. Burada yaşayan kaz ve ördekleri sırf suya girip zehirlenmesinler diye ayaklarından bağlayıp akıntının geçmesini bekliyorum. Bu kirli suyu bir yerlerden birileri salıyor ama kim bilmiyoruz. Kötü kokuyu evimde bile hissediyorum" dedi.

Düden Şelalesi'ne yıllardır komşu olan Kazım Bilgili de kokudan ve köpüren, sudan şikayetçi oldu. Bilgili, "7-8 yıldır böyle oluyor. Benim şüphelerim arıtma sularının salınmasına yönelik" diye konuştu.

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