PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2024 NE ZAMAN VERİLECEK?

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi ve yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getirecek. Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel yapacak.