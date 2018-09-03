Papa'dan İdlib çağrısı!

Suriye'de Esad rejimi ve müttefikleri, muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları yaparken Katolik kilisesinin lideri Papa Franciscus'dan konuyla ilgili bir çağrı geldi.

"Bu acı verici. Savaş rüzgarları hala esiyor ve İdlib'de oluşabilecek insani felaket hakkında rahatsız edici haberler geliyor." diyen Papa, "Ben bir kez daha uluslararası toplumdan ve Suriye'deki savaşa müdahil olan tüm aktörlerden diyalog, müzakere ve diplomasi dahil olmak üzere her türlü kanalı kullanarak, insan haklarına saygıyı ve sivillerin hayatını güvence altına almayı sağlamalarını canı gönülden talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Esad karşıtı güçlerin elindeki tek büyük kent olan İdlib bir süredir tartışmaların odağında. Rusya ve İran destekli Esad güçleri kentin çevresine yoğun yığınak yaparken, muhalif güçler ise bu süre içerisinde savunma mevzilerini güçlendiriyor.

Birleşmiş Milletler ise yaptığı açıklamalarda Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a konuyu diyalog yoluyla çözmeleri için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtiyor ve kentte yaşayan yaklaşık 3 milyon sivilin varlığına dikkat çekiyor.

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