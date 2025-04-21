Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa Francis'in ölüm nedeni belli oldu | Dış Haberler

        Papa Francis'in ölüm nedeni belli oldu

        Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Papa Francis'in ölüm nedeni ve vasiyeti Vatikan tarafından açıklanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Papa'nın cenazesi için Roma'ya gideceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa'nın ölüm nedeni belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vatikan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

        Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı.

        Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

        Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

        Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

        REKLAM

        Papa Franciscus, vasiyetinde defin yerini belirtti

        Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

        Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

        Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

        Bu arada, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda akşam saatlerinde Papa Franciscus'un anısına dua etkinliği yapıldı. Meydanda toplananların, Papa Franciscus'u alkışladığı görüldü.

        Diğer yandan, İtalya Kültür Bakanlığı da Papa Franciscus'u anmak için Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un ışıklarını kapattığını bildirdi.

        Cenaze töreni ne zaman olacak?

        Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

        Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

        REKLAM

        Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

        İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, cenaze töreni için Roma'ya gideceğini duyurdu.

        Papa Franciscus, bir süredir solunum yollarındaki rahatsızlıklarla mücadele ediyordu

        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

        Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

        Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

        Kardinal Joseph Farrell, bu sabah yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi