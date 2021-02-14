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Para milli atletlerden 11 madalya!

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin son gününde 4 madalya daha kazanarak, organizasyonu 11 madalya ile tamamladı

Para milli atletlerden 11 madalya!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'si bugün yapılan yarışların ardından sona erdi.

Turnuvanın son gününde "T53/54" kategorisi kadınlar 400 metre finalinde mücadele eden milli sporcular, yarışları bir kez daha ilk 3 sırada bitirdi.

Hamide Doğangün 57.62'lik derecesiyle birinci olarak altın, Zübeyde Süpürgeci 1.03.19'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş, Zeynep Acet 1.07.09'luk derecesiyle üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Abdullah Ilgaz ise "T46/47" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.90 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Tarık Taha Buyrukoğlu, "T42/44/46" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.87'lik atlayışıyla altıncı sırada yer aldı. Milli atlet bu derecesiyle 2019'da 1.84 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu geliştirdi.

Turnuvanın ilk üç gününde 7 madalya kazanan milli takım, bugün elde ettiği 4 madalyanın ardından organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

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